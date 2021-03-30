Вводится специализация следователей для расследования преступлений в отношении женщин и детей

Об этом сообщил зампред КАП МВД Алексей Милюк.

По номеру 102, или в специальном мобильном приложении, а также по телефону, назвав кодовое слово, могут попросить помощи пострадавшие от дебоширов. Об этом сообщил зампред КАП МВД Алексей Милюк на брифинге в Службе центральных коммуникаций, сообщает zakon.kz.

Он добавил, что полиция наладила тесное сотрудничество с неправительственным сектором. Сегодня помощь полиции в социальной реабилитации жертв оказывают порядка 40 кризисных центров, 30 из которых имеют приюты. За прошлый год сотрудниками полиции направлено в кризисные центры более 11 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оказано свыше 8 тыс. консультаций по телефонам доверия. А за время акции "16 дней без насилия" в декабре прошлого года проверили более 17 тыс. подучетных - 11 тыс. из них те самые дебоширы.

Необходимо отметить, что в вопросах защиты прав женщин особая роль отводится специальным инспекторам полиции по защите женщин от насилия. Поэтому 25 февраля текущего года глава государства на заседании Национального совета общественного доверия обратил особое внимание на необходимость укрепления штатной численности этих полицейских подразделений. Алексей Милюк

По его словам, "буквально недавно за счет внутренних резервов их численность была увеличена вдвое и доведена до установленных нормативов".

Сегодня штат инспекторов, работающих в сфере защиты женщин от насилия, составляет 248 единиц, а инспекторов по делам несовершеннолетних – более 1 тыс. Такие должности теперь введены в каждое районное подразделение полиции, - поделился результатами работы зампред комитета.

Сотрудники этих подразделений принимают заявления, оказывают юридическую, психологическую, социальную помощь потерпевшим, активно сотрудничают с местными исполнительными органами.

Кроме того, вводится специализация следователей для расследования преступлений, где жертвами являются женщины и дети. Расследование таких дел в ближайшей перспективе будут проводить женщины-следователи, что позволит не допускать факты предвзятого нетактичного отношения к потерпевшим.

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