McDonald’s® в Казахстане: достижения за 5 лет

Сегодня McDonald’s® присутствует в пяти городах страны.

В 2016 году мировой бренд открыл свои двери для казахстанских любителей ярких вкусов. За это время было создано более 3000 рабочих мест. А общий объем инвестиций в рестораны быстрого обслуживания составил более 60 млн. долл. США. Сегодня McDonald’s® присутствует в пяти городах страны. Кроме того, доля казахстанского содержания в некоторых блюдах известной марки увеличилась до 50%.

На отечественном рынке путь бренда к успеху не был безоблачным. Во-первых, прошло целых 18 лет с момента проведения первых переговоров с глобальной корпорацией и до открытия первого ресторана в Нур-Султане. Во-вторых, удивительно, но изначально казахстанские поставщики не были заинтересованы в McDonald’s® по двум причинам. Это дополнительные расходы ввиду аудитов на соответствие требованиям международной организации, и недостаточные объемы последней, чтобы локальные производители смогли перестроить свое производство специально под нее. Тем не менее, за пять лет ситуация поменялась. Ежегодно компания наращивает свои мощности, а мировые крупные бренды быстрее стали принимать решения по ведению своего бизнеса в Казахстане, когда узнавали, что здесь есть McDonald’s®.

Так, на сегодняшний день в стране функционируют 20 ресторанов международной сети. Большинство из них – это отдельно стоящие здания с системой Drive-Thru. Впрочем, казахстанцам до прихода McDonald’s® она была малознакома. А теперь пользуется большим спросом, ведь многие водители и их пассажиры предпочитают принять пищу, не выходя из своего автомобиля.

Примечательно, что каждый ресторан бренда оснащен современными технологиями, включая интерактивные цифровые меню-борды, киоски самообслуживания и кухню, которая работает по принципу Made for you. Производитель не держит заготовки, а готовит сразу же по мере поступления заказов. Т.е., гости получают качественные и свежие блюда. Кроме того, в прошлом году McDonald’s® внедрил технологию нового формата – Table-service. По этой системе сотрудники ресторана приносят заказ непосредственно к столикам. В планах компании использовать и роботизированный подход на основе искусственного интеллекта. "Умная" система с каждым посещением вами ресторана будет обучаться и развиваться, предлагая любимые блюда. Также эта платформа берет во внимание время суток и погоду, чтобы оперативно формировать подходящее меню и экономить ваше время.

Одним из основных приоритетов развития компании остается локализация. McDonald’s® выстраивает целую экосистему задействованных в ней участников для бесперебойной работы. Закономерно, что за это время был создан производственно-логистический комплекс Food Town Almaty. Здесь находится местное производство булочек для бургеров и цех по переработке фруктов, овощей и салатов. Также сюда входит распределительный центр глобального партнера бренда, который занимается распределением и хранением продукции для McDonald’s®.

Сейчас мы ведем переговоры с поставщиками мяса, курицы, картофеля. Это не только казахстанские, но и мировые компании. Предварительно они уже дали свое согласие инвестировать в местное производство продукции - комментирует Асет Машанов, генеральный директор McDonald’s® в Казахстане.

В компании отмечают, что прошлый год из-за глобальной пандемии коронавируса был сложным для всех. Однако команда сети была к этому готова, заранее смоделировав и пройдя возможные сценарии развития событий. Это позволило организации не только сохранить весь штат сотрудников, но и своевременно выплачивать им зарплату в 100% размере. Кроме того, было создано более 300 рабочих мест. Проявляя свою социальную ответственность, McDonald’s® помогал продуктами и медикаментами не только своим работникам, но и наиболее уязвимым группам граждан.

Очевидно, что в любой ситуации необходимо быстро адаптироваться к изменениям. Именно поэтому McDonald’s® ставит перед собой амбициозные планы, включая увеличение количества ресторанов, обучение сотрудников, развитие местных поставщиков. Ведь чем больше бизнес компании, тем больше ее вклад в экономику и общество страны.

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