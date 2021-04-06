КНДР отказалась от участия в летних Олимпийских играх

В КНДР официально не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19.

Северная Корея заявила, что не будет участвовать в предстоящих летних Олимпийских играх в Токио. КНДР хочет защитить своих спортсменов от пандемии коронавируса, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости" со ссылкой на местный портал Sports in DRP Korea.

В КНДР официально не было зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. С начала прошлого года в стране действует жесткий пограничный контроль и другие антивирусные меры, чтобы предотвратить эпидемию в стране.

В международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что не получал от Национального олимпийского комитета КНДР официального отказа от участия в предстоящих Играх в Токио.

В начале марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Олимпиада в Токио могла бы способствовать возобновлению межкорейского диалога, а также восстановлению отношений КНДР с США и Японией. В начале апреля стало известно, что Южная Корея и КНДР обсуждают возможность совместного выступления на Играх в Японии.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год из-за пандемии, пройдут с 23 июля по 8 августа. В марте 2021 года организаторы Игр объявили, что Олимпиада пройдет без болельщиков из других стран.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!