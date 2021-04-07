Застрявший в Египте казахстанский подросток, возможно, скоро вернется домой

Туроператоры страны обратились в правительство с просьбой разрешить туристам сдавать ПЦР тесты уже после прилета домой, чтобы избежать подобных ситуаций.

За судьбой застрявшего в Египте 17-летнего казахстанца следит вся страна. Парень вынуждено остался там из-за положительного теста на COVID-19. Но, возможно, на днях, он вернется домой, сообщает zakon.kz.

МИД РК ведет переговоры с авиакомпаниями о его возвращении. Но если новый ПЦР-тест будет положительным, ему придется жить в Египте еще как минимум неделю, передает Astana TV.

Казахстанская семья из четырех человек отдыхала в Египте. Перед вылетом обратно в Казахстан все четверо сдали тест ПЦР. У троих он оказался отрицательным, а у старшего сына – положительным.

Туроператор сказал родителям, что они должны покинуть страну, а ребенок должен остаться и ждать результата повторного теста.

17-летний парень уже летал самостоятельно в другие страны, родители вынуждено оставили его, тем более, что никаких симптомов коронавируса у мальчика не было.

Такая ситуация стала возможной из-за новых правил, которые Казахстан ввел для своих граждан отдыхающих за рубежом.

Граждане Казахстана до 25 марта возвращались в страну, сдавали ПЦР тест в аэропорту бесплатно, за счет государства. Потом общественность возмутилась, сказали почему кто-то делает бесплатно, хотя можно было поставить вопрос просто сделать тест платными. Это правило отменили. В результате граждане, которые себя отлично чувствуют и не могут никого заразить, не могут вернуться в страну пока у них не будет отрицательный тест. туроператор Валерия Топольняк

К счастью для юноши Египет полностью обеспечил его питанием, лечением и крышей над головой. В других странах, говорят туроператоры, таких привилегий у него бы в этой ситуации не было. К примеру, если бы парень застрял на Мальдивах за его ежедневное пребывание пришлось платить сотни долларов.

Страна Египет целиком и полностью взяла на себя содержание, проживание, питание. Страховка у него закончилась, но они оказывают всю поддержку, тоже доктор приходит, осматривает, потому что тест положительный есть и могут возникнуть симптомы. Выдали ему какие-то препараты и вот там все нормально. туроператор Валерия Топольняк

В МИД прокомментировали ситуацию. Говорят, сегодня юноша сдал еще один тест на коронавирус. Если он будет отрицательным в ближайшие дни его бесплатно вернут домой.

Мальчик в порядке, себя чувствует очень хорошо, у него повторный тест сегодня взяли ожидаем результата. Если все будет хорошо, то возможно завтра или послезавтра он вернется домой. Сейчас этот вариант мы отрабатываем вместе туроператорами и авиакомпаниями. Мы прорабатываем вопрос, чтобы родители подписали специальную доверенность, по которой можно ребенка отправить без сопровождающих. официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров

Тем временем туроператоры обратились в правительство с просьбой разрешить туристам сдавать ПЦР тесты уже после прилета домой. В таком случае можно будет избежать подобных ситуаций.

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