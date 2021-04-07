Информация компании NCOC о проекте Морские судоходные каналы

Площадь воздействия проекта составит около 29 км2, что не превышает 0,036% от общей площади Северного Каспия.

Атырау, 7 апреля 2021 года: Оператор Северо–Каспийского Проекта компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (NCOC) сообщает информацию по проекту Mорские судоходные каналы.

Падение уровня Каспийского моря и его сопутствующее обмеление в районе расположения морских объектов месторождения Кашаган привели к ограничению использования морских транспортных средств. Это создало угрозу безопасной эксплуатации морских производственных объектов, что может привести к полной остановке одного из крупнейших месторождений Казахстана.

Во избежание таких последствий компания NCOC, оператор Северо-Каспийского проекта, разработал проект морских судоходных каналов. На сегодня такое решение является единственно возможным из всех рассмотренных альтернатив в краткосрочной перспективе. Его реализация обеспечит безопасную эвакуацию персонала в случае чрезвычайных ситуаций, бесперебойную работу морских объектов и проведение планово-предупредительных работ на море в 2022 году.

Площадь воздействия проекта составит около 29 км2, что не превышает 0,036% от общей площади Северного Каспия. При реализации проекта будут использованы наилучшие доступные технологии.

Проект разработан в соответствии с требованиями строительных норм и Экологического кодекса РК. В 2019-2020 годах были проведены фоновые экологические исследования на всем участке планируемых работ. Исследования включали изучение всех компонентов окружающей среды, включая бентос, а также пути миграции рыб.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с заблаговременным информированием общественности и в установленном порядке, 21 сентября 2020 года были проведены общественные слушания с участием представителей местных исполнительных органов, проектных организаций, НПО, заинтересованной общественности и СМИ. В мероприятии участвовало более 120 человек, включая активных представителей НПО и общественности. Участники слушаний получили ответы на все вопросы во время слушаний и письменно через Жайык-Каспийский Орхусский Центр.

Для более открытого и активного диалога с общественностью, в преддверии общественных слушаний, 7 сентября 2020 года компания NCOC по своей инициативе провела круглый стол по проекту с материалами ОВОС. В круглом столе приняли участие 16 представителей экологических НПО и эко-активисты.

Проект получил положительные заключения от независимого эксперта и научно-исследовательского центра в области рыбного хозяйства (ихтиологии) и был согласован государственной экологической экспертизой.

Проектными решениями предусмотрены мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду. В дополнение к фоновым исследованиям будет проводиться соответствующий экологический контроль и мониторинг воздействия согласно требованиям экологического законодательства РК.

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