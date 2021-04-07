Бывший главный врач области не согласен с решением Следственного суда.

Арестован экс-глава Управления здравоохранения Акмолинской области Сулен Ильясов. По неподтвержденным данным, он подозревается в передаче аппаратов ИВЛ, которых не хватало в государственных больницах, в частные медорганизации, передает zakon.kz.

ИА "Кокшетау Азия" пишет, что Следственный суд Кокшетау постановил арестовать Ильясова на два месяца с 1 апреля. Бывший главный врач области не согласен с этим решением, он пытается обжаловать его в Акмолинском областном суде.

Дело расследует следственно-оперативная группа Генпрокуратуры РК. В своем ходатайстве об аресте Ильясова, они указывали, что он может скрыться, или же находясь на свободе воспрепятствовать объективному расследованию.

Сулен Ильясов подозревается в растрате вверенного ему имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения. За это преступление предусматривается наказание свыше 10 лет лишения свободы. По неподтвержденным данным Ильясов подозревается в передаче дефицитных кислородных аппаратов ИВЛ, которых не хватало в государственных больницах в частные медорганизации.

Также его подозревают в передаче построенной за счет бюджета клиники коммерческим структурам.

Известно, что Ильясов уволился с должности два месяца тому назад. Он был назначен на этот пост в феврале прошлого года. На период его управления приходится самый кризисный момент в медицине - вспышка коронавируса. Для борьбы с пандемией из бюджета были выделены огромные средства.

Сулен Ильясов родился в 1966 году в Карагандинской области. В 1990 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт по специальности "Врачебное дело". Свой трудовой путь начал в 1991 году врачом-урологом Кокчетавской городской больницы. На протяжении последних девяти лет возглавлял поликлинику №1 в Кокшетау.

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