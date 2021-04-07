Депутаты требуют отменить все ограничения по работе бизнеса

Они предлагают перейти к разумному регулированию бизнеса.

Депутаты фракции "Ак жол" требуют разобраться в действиях мониторинговых групп и дать бизнесу нормально работать. Свои предложения они озвучили в депутатском запросе, адресованном заместителю премьер-министра Ералы Тугжанову, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Дания Еспаева напомнила, что в ходе недавнего совещания по эпидемиологической ситуации Президент дал крайне нелицеприятную оценку работе Минздрава, санитарных врачей и акиматов, отметив, что основная часть их работы свелась к ограничению деятельности различных секторов экономики, рейдам мониторинговых групп и штрафам. По ее словам, "Ак жол" полностью разделяет такую оценку, напомнив, что в своих депутатских запросах фракция неоднократно указывала на неправовой и коррупциогенный характер деятельности мониторинговых групп и налагаемых ими штрафов.

Мы предлагали отказаться от запретов и перейти к разумному регулированию бизнеса в соответствии с Предпринимательским кодексом. Согласно Кодексу проверки на соблюдение санэпидтребований должны проводить СЭС. Однако повсеместно предпринимателей проверяют совсем другие: полиция, акиматы, их стажеры, волонтеры. Санврачи только выписывают штрафы на основании "протоколов" этих групп. При этом сами мониторинговые группы нередко не соблюдают масочный режим, нарушают законные права предпринимателей, по своему усмотрению взламывают объекты, запрещают предпринимателям вести видеосъемку своих действий, чтобы не было возможности оспорить их беспредел, - отметила мажилисвумен.

Она добавила, что помимо вышеперечисленного в мониторинговых группах нет конкретного должностного лица, которое бы несло всю полноту ответственности за действия группы, нанесение ущерба бизнесу и вымогательства с предпринимателей.

Они превратились в непонятных налетчиков, которые сами себе и Конституция, и закон. Недаром на местах уже появились самозванные группы, не относящиеся вообще ни к каким госорганам, а грабящие предпринимателей под видом мониторинга, - подчеркнула депутат.

При этом на все обращения о незаконности таких действий, по словам Еспаевой, органы прокуратуры отвечают, что полиция и акиматы создают мониторинговые группы, потому СЭС могут проводить проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом только при наличии экстренного сообщения о нарушениях и угрозе заражений. А акиматы и полиция, оказывается, могут не обращать внимания на Кодекс.

Но это же прямое игнорирование закона! Действие закона может приостанавливаться только в период ЧП, но он закончился год назад, 11 мая прошлого года. Поэтому все госорганы обязаны соблюдать закон, - возмутилась она.

Кроме того, многочисленные вопросы вызывают и сами ограничения, вводимые санврачами. В каждом регионе вводятся свои ограничения, часто противоречащие и здравому смыслу и делению на "зеленые", "желтые", "красные" зоны, считает Еспаева.

Например, ограничения по времени работы общепита и магазинов вводятся где-то до 20:00 часов, где-то до 23:00-24:00 часов. Причем нередко в "красных" зонах какие-то объекты работают дольше, чем в "зеленых".

Почему санврачи уверены, что в кафе риск заражения больше, чем в переполненном автобусе, или что именно после 22 часов вирус вдруг "просыпается" и гуляет активнее, чем до 22 часов? На какие статистические, научные доказательства уже больше года опираются такие решения? - спрашивает депутат.

По ее словам, с точки зрения здравого смысла гораздо важнее ограничить наполняемость закрытых помещений, чем время их работы. Гораздо эффективнее требовать соблюдения дистанции, чем запрещать одни объекты и закрывать глаза на гулянки в других.

В связи с вышеизложенным депутатская фракция "Ак жол" требует:

Ликвидировать мониторинговые группы, либо привести их состав и действия в соответствие Предпринимательскому кодексу, а также определить лицо, ответственное за все действия каждой группы;

Министерству здравоохранения разработать единые санитарные требования для зон по степени распространения коронавируса;

Снять запреты по дням и времени работы объектов торговли, общепита и общественного транспорта, оставив только ограничения по масочному режиму и норме площади на посетителя;

Прекратить наказывать предпринимателей за нарушения клиентов;

Отказаться от применения статьи 425 КоАП к нарушениям масочного режима, перчаток и ковриков.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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