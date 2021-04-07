Поправки об адвокатской деятельности: Разногласия преодолены

Законопроект единогласно поддержан депутатами.

Мажилис и Сенат Парламента преодолели разногласия по проекту закона об адвокатской деятельности. Предложения согласительной комиссии рассмотрели и поддержали на пленарном заседании Мажилиса Парламента, передает корреспондент zakon.kz.

Депутаты пришли к консенсусу по спорной норме о создании республиканской коллегии юридических консультантов. С учетом предложений норма доработана.

Как сообщил депутат Арман Кожахметов, состоялись три заседания согласительной комиссии.

На заседании были заслушаны мнения представителей юридического сообщества. Согласительная комиссия приняла единогласное решение и выработала совместную редакцию нового пункта спорной статьи. В соответствии с ней республиканской коллегией юридических консультантов будет признаваться некоммерческая организация, основанная на добровольном членстве палат юридических консультантов, представляющих не менее двух трети областей, городов республиканского значения и столицы. Полный текст нормы представлен в сравнительной таблице, - сказал он.

Напомним, ранее в Мажилисе и Сенате создали согласительную комиссию для решения разногласий, возникших по законопроекту об адвокатской деятельности. В частности, речь шла о поправке, касающейся создания республиканской коллегии юридических консультантов.

С большинством поправок, внесенных Сенатом Парламента РК мы согласились, кроме позиции которая касается создания республиканской коллегии юридических консультантов. У нас возникли разногласия по поводу порядка создания этой палаты. Для выработки общей редакции и создана согласительная комиссия, - пояснила Снежана Имашева корреспонденту агентства.

Законопроект единогласно был поддержан депутатами.

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