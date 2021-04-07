"С его реализацией все наши планы осуществятся" - аграрий о Комплексном плане развития СКО

Комплексный план развития СКО даст огромный толчок для экономики региона.

На заседании Правительства был принят Комплексный план развития СКО на 2021-2025 годы. В ближайшие 5 лет регион получит колоссальную поддержку - свыше 500 млрд тг из республиканского бюджета. Получается по 100 млрд тенге ежегодно. Комплексный план развития СКО даст огромный толчок для экономики региона, считает генеральный директор КТ "Мамбетов и К" Еркебулан Мамбетов.

Как представителя аграрного сектора, меня радует, что планируется строительство молочно-товарных ферм, откормочных площадок. Это новые рабочие места. В 2019 году мы молочную ферму ввели в строй. Сейчас получаем свыше 20 литров на дойную корову. На ферме непосредственно 46 постоянных рабочих мест. Средняя заработная плата порядка 160 тысяч тенге. Но запуск молочной фермы не только для этих 46 человек стал стабильным доходом. Потому что для фермы нужно заготавливать корма, обслуживать, - отмечает Еркебулан Мамбетов.

Прибыль, получаемая от молочной фермы, позволяет повышать сельчанам зарплату и обновлять сельскохозяйственную технику. К слову, Комплексный план предусматривает обновление машинно-тракторного парка до 6% к 2025 году. Кроме того, в СКО в ближайшие 5 лет планируют построить 52 молочно-товарные фермы общей мощностью 29,8 тысяч голов, возведут три откормочные площадки, две птицефабрики, комбикормовый завод, тепличный комплекс, а также завод по производству полуфабрикатов.

При таких вложениях государства и мы, представители бизнеса, будем вносить свою лепту. Только в этом году порядка 1,5 млн тенге собственных средств мы планируем направить на обновление машинно-тракторного парка, развитие села, инфраструктуры. Вопросы по дорогам у нас решены, по водообеспечению по селу Минкесер решены, есть вопросы по селу Бексеит. Мы сегодня задумываемся о подключении к центральному теплоснабжению наших сельских домов. В этом нам поможет Комплексный план. Я думаю, с его реализацией все наши планы осуществятся, - говорит аграрий.

Решение вопросов инфраструктуры поможет удержать людей на селе, считает Еркебулан Мамбетов. Если есть стабильная работа, хорошие дороги, вода в доме, то люди не будут уезжать в города. В рамках Комплексного плана в СКО огромные средства направят на ремонт школ и медицинских объектов. Будет отремонтировано и реконструировано порядка 2100 км автодорог местного значения. Благодаря этому до 98% дорог в регионе будут в хорошем и удовлетворительном состоянии.

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