Алматинский завод тяжелого машиностроения переедет на новую производственную площадку

Одновременно с передислокацией будет осуществлена модернизация завода.

Руководство АО "АЗТМ" совместно с инвесторами и городскими властями приняло решение о переносе завода из центра города Алматы и ревитализации бывшей территории предприятия.

Одновременно с передислокацией будет осуществлена модернизация завода. На АЗТМ планируют полностью обновить станочный парк и организовать современное литейное производство, что позволит значительно снизить себестоимость продукции.

Нами были приглашены иностранные инвесторы для переноса и модернизации завода с целью организации бесперебойного производства нефтедобывающего, металлургического, энергетического и горношахтного оборудования, - заявил Генеральный директор АО "АЗТМ" Жетписбай Едигенов.

При переносе завода на предприятии будут сохранены все рабочие места. Вместе с тем, учитывая запланированную модернизацию оборудования, штат будет увеличен как минимум на 20-30%. Дополнительно будет создана система подготовки кадров, планируется строительство общежития и приобретения служебного транспорта для развозки сотрудников.

Модернизация АЗТМ будет проведена в течение 3 лет и позволит сократить площади производственных и складских помещений при увеличении объемов выпуска продукции.

Развитие инженерно-технического центра и, в частности, конструкторского отдела предприятия позволит значительно расширить номенклатуру выпускаемого оборудования.

После переноса на территории завода площадью 37 га планируется создание современного и многофункционального микрорайона с полноценной инфраструктурой для комфортной жизни, отдыха и работы согласно "Стратегии развития Алматы 2050". Новый микрорайон оживит общественное пространство и расширит социальную инфраструктуру города, пополняя его таким рядом объектов, как Зеленый бульвар, школа на 2 400 учащихся, три дошкольных учреждения вместимостью до 1000 детей, образовательные центры и т.д.

Зеленый бульвар в купе с дворовыми территориями кварталов, образующий парковую сетку зеленых насаждений с местами для активного отдыха, будет служить связующим звеном между новым торгово-развлекательным центром городского масштаба и культурно-образовательными объектами, создавая тандем между работой, отдыхом, учебой и проживанием в районе.

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