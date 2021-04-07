Токаев поблагодарил медиков за работу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил врачей за труд, передает zakon.kz.

Доступная и эффективная система здравоохранения – общенациональный приоритет. В 2020 г. финансирование медицины увеличено в 1,5 раза. С 1 января 2021 г. выросла зарплата в отрасли. Выражаю медикам благодарность за их неустанный труд по защите здоровья наших граждан, - написал Президент в Twitter.