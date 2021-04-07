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О ситуации с коронавирусом в Казахстане. Онлайн

Фото: 24.kz 7 апреля 2021, 16:30

Тема брифинга: "О текущей эпидемиологической ситуации по Covid-19 в РК".

На площадке Службы центральных коммуникаций проходит брифинг с участием министра здравоохранения РК, передает zakon.kz.

Тема брифинга: "О текущей эпидемиологической ситуации по Covid-19 в РК".

Спикерами выступают министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

Предлагаем трансляцию брифинга.

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