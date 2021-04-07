О ситуации с коронавирусом в Казахстане. Онлайн

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Тема брифинга: "О текущей эпидемиологической ситуации по Covid-19 в РК".
На площадке Службы центральных коммуникаций проходит брифинг с участием министра здравоохранения РК, передает zakon.kz.
Тема брифинга: "О текущей эпидемиологической ситуации по Covid-19 в РК".
Спикерами выступают министр здравоохранения Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.
Предлагаем трансляцию брифинга.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!