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Проект о снижении пенсионного возраста внесли российские депутаты

Фото: Pixabay 7 апреля 2021, 17:29

Кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда.

Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию и возвращения его на прежний уровень - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Предлагаем вернуть возраст выхода граждан на пенсию на прежний уровень. Женщины должны уходить на пенсию в 55 лет, мужчины - в 60 лет. Это наша принципиальная позиция, - отметил лидер фракции Сергей Миронов.

Он добавил, что кроме возвращения прежнего пенсионного возраста, фракция настаивает на ликвидации Пенсионного фонда.

Этот крайне неэффективный посредник между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание, - отметил парламентарий.

Миронов пояснил, что пенсии нужно как в советское время платить напрямую из бюджета.

Для этого не нужны "битые" базы ПФР. Гораздо проще воспользоваться готовой инфраструктурой Федеральной налоговой службы, - сказал политик.

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