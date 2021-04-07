Цой рассказал, почему считает караганидинский Спутник V казахстанской вакциной

Самое главное, был посыл о вакцинации - министр здравоохранения.

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос, почему глава государства Касым-Жомарт Токаев решил привиться российской вакциной "Спутником V", хотя ранее говорил, что привьется казахстанской вакциной, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается государства, мы, действительно, поддерживаем. Президент в целом поддерживает вакцинацию, он привился, еще раз показал свою гражданскую позицию. Он, действительно, говорил, что привьется казахстанской вакциной, и для нас вакцина, произведенная в Караганде, она произведена в Казахстане. Вакцина, произведенная в Казахстане, на казахском заводе. QazCovid-in также будет произведена в Казахстане. Мы не видим больших проблем. Самое главное, что был посыл о вакцинации, - сказал Цой.

При этом у министра поинтересовались, считает ли он автомобиль марки Hyundai казахстанской машиной.

Та машина, произведенная на территории Казахстана, да, потому что там приложены усилия, наши граждане участвовали в сборке, в зависимости от глубины локализации. Конечно, любая продукция, к которой приложены усилия внутри страны, она является казахстанской сборкой, - пояснил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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