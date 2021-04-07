Цой объяснил, как будут масштабировать проект Ashyq

С момента начала использования зарегистрировано 125 тысяч пользователей, количество выявленных с "красным" статусом или положительных ПЦР-тестов за все время составило 241 человек.

Проект Ashyq будет теперь внедряться в другие регионы и совместно с бизнесом отрабатываем, какие объекты могут быть дополнительно включены в программу. Об этом сообщил на брифинге в СЦК министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

На начальном этапе мы хотим масштабировать этот проект, так как он показал свою эффективность. Это дает возможность различным организациям функционировать в период общих запретов. При этом обеспечить безопасность для коллектива, так и для посетителей, потому что база данных интегрирована, - сказал Алексей Цой.

Так, по его словам, если гражданин имеет положительный ПЦР-тест и эта информация есть в базе данных, его не пустят в учреждение для безопасности посетителей.

Министр добавил, что планируется провести работу для интеграции Ashyq с ресурсом по вакцинации совместно с НПП "Атамекен".

В каком формате эта база данных будет работать, в ближайшее время доведем эту информацию… Мы подразумеваем масштабирование в регионах это раз и расширение самих объектов. Совместно с бизнесом мы отрабатываем, какие объекты могут быть дополнительно включены в программу. Сейчас пошагово такой алгоритм отрабатываем, - объяснил Цой.

Согласно его данным, с момента начала использования зарегистрировано 125 тысяч пользователей, количество выявленных с "красным" статусом или положительных ПЦР-тестов за все время составило 241 человек.

Несмотря на положительный тест с отсутствием симптомов, граждане должны находиться дома, но 241 случая таких нами зафиксировано. Таким образом предотвращено посещение несознательными гражданами объектов общественного пользования. Это есть тот эффект, который дает Ashyq. Параллельно с этим это дает возможность открытию бизнеса. Проект пилотировался в трех регионах, мы хотим теперь транслировать этот опыт на остальные регионы Казахстана. Сейчас с "Атамекеном" мы пошагово отрабатываем, обучаем персонал, как работать и как осуществлять деятельность с учетом требований Ashyq, - заключил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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