Рухани пригласил Токаева посетить Иран

Президент принял главу МИД Исламской Республики Иран.

Глава государства принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, передает zakon.kz.

Приветствуя иранского дипломата в столице Казахстана, Президент отметил дружественный характер отношений между странами.

Иран является одним из ключевых партнеров Казахстана на Ближнем Востоке. Между нашими странами прекрасные отношения как в сложные, так и в хорошие времена. Международная обстановка не повлияла на развитие нашего взаимного сотрудничества. Мы ценим этот факт. Используя эту возможность, передаю свои наилучшие пожелания президенту Хасану Рухани, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Мохаммад Джавад Зариф выразил признательность главе государства за гостеприимство, подчеркнув, что рад вновь вернуться в Нур-Султан.

Министр передал слова приветствия от президента Хасана Рухани и поздравления по случаю праздника Наурыз, а также подтвердил приглашение Хасана Рухани Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву посетить с официальным визитом Иран в удобное для него время.

Мы придаем важное значение развитию нашего сотрудничества с вашей страной. Казахстан является одним из близких для нас соседей в регионе и дружественных государств, - отметил Мохаммад Джавад Зариф.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

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