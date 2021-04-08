Врач объяснила необходимость стирать одежду после покупки

Особенно важно это, если речь идет о белье.

Врач-дерматовенеролог объяснила необходимость стирать одежду после покупки, сообщает zakon.kz со ссылкой на АиФ.

По словам кандидата медицинских наук Ирины Скорогудаевой, прежде всего, это необходимо, чтобы с одежды смылась краска и другие химикаты, применяемые при обработке на производстве. Особенно важно это, если речь идет о белье.

Дерматолог отметила, что красящие вещества достаточно аллергенны. Кроме того, красители могут способствовать онкоперерождению тканей кожи. Она пояснила, что консерванты, красители, ароматизаторы отнесены в группу ксенобиотиков, но напрямую они не вызывают рак.

Между тем, они являются чужеродными для организма соединениями, которые могут накапливаться в организме и с течением лет забивать систему детоксикации. Это уже приводит к сбоям в метаболических процессах и, как следствие, как онкологическим заболеваниям тканей.

Скорогудаева добавила, что степень вреда красителей зависит от их качества, от способа окрашивания ткани, от того, какой химический агент применялся в окрашивании. Так, в красителях могут присутствовать и тяжелые металлы.

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