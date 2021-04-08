Куат Хамитов ответил на критику о боях с неизвестными бойцами

Он также попросился в UFC.

Известный казахстанский боец ММА Куат "Найман" Хамитов считает, что за свою карьеру проводил бои с хорошими, сильными соперниками. И это несмотря на то, что в UFC Куата до сих пор не пригласили, передает zakon.kz.

Хочу ответить одним постом на вопросы некоторых критиков, которые говорят, что всю карьеру я дрался с ноунеймами... По их понятиям это те, кто не дрались в UFC, Bellator, PFL MMA, Rizin. Так вот вам мой ответ, чисто для характеристики, я провел 30 боев за 10 лет и с начала своей карьеры я дрался только с серьезными соперниками. Внизу список убийц, которыми я разделял клетку начиная с 2011 по 2017 год, когда сам был новичком в этом деле, - написал Хамитов в своем Instagram, прикрепив в карусели фотографии своих соперников.

Боец заявил, что никогда не принимал допинг, стероиды.

Пусть (в UFC) мне дадут шанс и я покажу себя там как надо, - добавил Хамитов.

Крайний бой Куат "Найман" Хамитов провел в январе в Магнитогорске (Россия), в первом раунде нокаутировав россиянина Максима Пантелеева. В UFC сейчас выступает 4 казахстанца: Мария Агапова, Жалгас Жумагулов, Шавкат Рахмонов и Сергей Морозов. До них никому из наших бойцов ММА не удавалось подписать контракты на выступления в сильнейшей лиге смешанных единоборств в мире.

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