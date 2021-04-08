В Японии женщине с коронавирусом пересадили части легких от живых доноров

Операция длилась 11 часов.

В Японии врачи пересадили женщине, части легких от живых доноров. Ее донорами стали муж и сын, сообщает zakon.kz.

Операция длилась 11 часов. Сейчас женщина находится в реанимации. Если она пойдет на поправку, то сможет вернуться к нормальной жизни через три месяца.

По информации, телеканала "Россия 24", женщина страдала от осложнений после пневмонии, вызванной COVID-19. Восстановить легкие поврежденные фиброзом было невозможно. В последнее время жизнь женщины поддерживал аппарат ЭКМО, который дублирует функции сердца и легких.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!