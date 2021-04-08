COVID-19 спровоцировал эпидемию ожирения: каждый третий житель планеты прибавил в весе

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Лишние килограммы оказались реакцией на сильный стресс.
У коронавируса, как у дьявола - сотни лиц и сотни имен. Он несет не только смерть и тяжелую болезнь, но и другие несчастья. Эпидемия ожирения, которая охватила всю планету, может быть, не самое опасное из всех зол, но точно самое массовое. Разнообразные исследования показывают: за время пандемии почти каждый третий житель планеты прибавил в весе, передает zakon.kz.
Так, в России по данным аналитической онлайн-платформы Ipsos Global Adviso , растолстел примерно каждый четвертый житель (23%), пишет "Комсомольская правда".
В среднем прибавка в весе составила 6,1 килограмма - это очень много. При этом еще 13% процентов человек отметили незапланированную потерю в весе.
Схожая картина наблюдается и в США. Американская психологическая ассоциация опубликовала данные за март 2021 года: лишний вес набрали 42% американцев. В среднем каждый потяжелел на 13,2 килограмма (более чем в 2 раза, чем набирали россияне). При этом 18% янки также рассказали о нежелательной потере веса (в среднем минус 11,8 кило).Как меняется таблица Менделеева в нашем организме
Но в чем причина того, что одни сохнут, сами не желая того, а другие стремительно пухнут?
Поиском ответа на этот вопрос занималась Лина Бегдач, нейробиолог-диетолог, профессор Бингемптонского университета. Сфера ее интересов это изучение взаимосвязи между диетой и образом жизни, стрессом и такими психическими расстройствами, как тревога и депрессия.
По мнению Лины главной причиной нашего превращения в трех толстяков является стресс. Организм отвечает на стресс согласно знаменитой формуле “бей или беги”, это врожденная реакция на опасность, которая вырабатывалась в процессе эволюции.
В стрессовой ситуации, организму жизненно важно держать мозг в напряжении, - говорит профессор Бегдач. - Поэтому он снижает уровень некоторых гормонов и химических веществ в мозге, чтобы отказаться от привычного поведения, которое мешает в экстренной ситуации. И напротив увеличивает выброс других гормонов, которые помогут выжить во время ЧП.
В условиях стресса (не важно гонится за вами хищник, горит годовой отчет или вас переводят на удаленку и запрещают выходить из дома) в организме снижается уровень серотонина, дофамина и мелатонина.
Давайте разберемся, как дефицит этих веществ изменяет нашу жизнь.
На этом фоне в кровь выбрасываются лошадиные дозы адреналина и норадреналина. Они активируют деятельность мозга, мобилизуют организм, снижают болевую чувствительность, а заодно блокируют механизм полового возбуждения.Замена счастью - это полный холодильник еды
Все эти изменения в таблице Менделеева нашего организма на короткой дистанции помогают победить врагов. Однако в длинной перспективе (а пандемия сделала стресс хроническим) эти физиологические изменения нарушают пищевые привычки человека, снижают мотивацию, вызывают перепады настроения и лишают нормального сна.
В этих условиях первой жертвой обстоятельств скорее всего падет ваш здоровый образ жизни. На его поддержание и в мирное-то время уходили все душевные силы, а теперь, когда организм мобилизован на борьбу со смертельной угрозой, вы точно не заставите себя грызть сырую морковку и крутить велотренажер.
Какой может быть велотренажер, когда организму срочно нужно заправиться серотонином, дофамином и прочими гормонами удовольствия? Поэтому внутренний голос командует: открой холодильник и реши проблему с помощью вкусной, но не очень полезной пищи. Шоколад, сладости, богатая белком нажористая еда (привет говяжьим стейкам и салату оливье) - все это помогает на короткое время сделать вас счастливым.
Однако этот способ зарядиться положительными эмоциями дает непродолжительный эффект. Чтобы поддерживать с помощью холодильника уровень гормонов удовольствия в крови, надо есть все больше и больше. А если учесть, что на время самоизоляции и работы на удаленке мы ограничены в движении - это идеальные условия для разгула эпидемии ожирения. Вот вам и плюс 6 килограмм, которые каждый четвертый соотечественник наел за время пандемии.
Кстати и нежелательный сброс веса, на который жалуются 13 процентов россиян, тоже имеет физиологическую основу. Наш мозг связан с кишечником через систему двусторонней связи, которая называется блуждающим нервом, поясняет Лина Бегдач. В условиях стресса сигналы, проходящие через блуждающий нерв, подавляются. Процесс пищеварения замедляется и человек испытывает ощущение постоянно сытого желудка.
Поэтому если вы ходите набрать оптимальный вес, то в первую очередь объявите войну стрессу. Попробуйте медитировать, прекратите работать на износ, занимайтесь физкультурой, помните, что гормоны удовольствия вырабатываются, когда мы смеемся и слушаем любимую музыку.
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