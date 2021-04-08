В Бишкеке прошел митинг после жестокого убийства похищенной девушки

К зданию МВД пришло около 300 человек.

В Бишкеке прошел митинг против насилия после убийства 26-летней Айзады Канатбековой, которую похитили для вступления в брак, передает zakon.kz со ссылкой на кыргызстанские СМИ.

Митинг прошел у здания МВД. Туда пришли около 300 человек. Они скандировали "Позор!", "Отставка!", "Министр, уходи!", требуя отставки главы МВД Улана Ниязбекова, а также "Похищение девушек ‒ не традиция!". Среди пришедших были и депутаты кыргызского парламента.

На плакатах пришедших было написано "Айзада хотела жить...", "Преступление должно быть наказано", "Ала-качуу - это не традиция", "Скольким из нас надо умереть, чтобы нас перестали похищать", "Вы находите блогеров за фейковые комментарии, но убийц не находите", "Я хочу жить", "Начальника ГУВД в отставку", "Кто ответит за бездействие" и другие.

Участники акции протеста заявили, что вина за смерть Айзады лежит не только на главе МВД, но и на правительстве и президенте. Собравшиеся направились к Дому правительства. Они потребовали от властей отставки главы МВД и справедливого наказания тем, кто похитил Айзаду Канатбекову.

К толпе вышел премьер-министр Улукбек Марипов. Он заявил, что ведется служебное расследование и только после этого будет решен вопрос об отставке министра.

Дорогие соотечественники. Эта ситуация с самого начала была под контролем правительства и президента. Вопрос отставки министра внутренних дел будет рассмотрен. Дайте нам время. В короткие сроки будут сделаны выводы, - сказал он.

Также премьер заявил, что готов поехать на похороны Айзады в Балыкчи.

В ответ митингующие стали скандировать "Позор!". Премьер сказал, что "если здесь стоять, проблема не решится" и зашел в Дом правительства.

Митинг начался в 12:00, завершился через два часа. Собравшиеся пообещали, что акция протеста продолжится. Каждый четверг они будут приходить к зданию МВД и прикреплять ленты оранжевого цвета к его забору до тех пор, пока виновные не понесут наказание.

После окончания митинга на похищение и убийство Айзады отреагировал президент Садыр Жапаров.

На своей странице в Facebook он написал, что трагический случай с Айзадой Канатбековой должен стать последним "в истории краж невест".

Особо скажу о работе МВД. Закон и порядок в нашем обществе должны быть превыше всего. И никому не стоит забывать об этом, - говорится в его сообщении.

Напомним, 5 апреля в Бишкеке похитили 26-летнюю Айзаду Канатбекову для принуждения к браку. Через два дня ее нашли убитой. Сам похититель совершил суицид. В милиции сообщили, что оба тела были на заднем сидении. По предварительной информации, Айзаду задушили футболкой. А мужчина скончался от кровопотери. Под сиденьем нашли канцелярский нож.

Позже в Сети появилась аудиозапись с якобы похитителем Айзады. Сообщается, что он отправил ее перед смертью своим родным.

Она меня предала, нашу любовь. Влюбился, говорил, что только на ней женюсь. Я в последний раз просил ее, но она не согласилась. Вчера я говорил, что все хорошо, но у нас сложные отношения. Я изменился из-за нее. Вы никогда меня таким не видели, хотя знаете, какой был. Номер мамы не работает, вчера, наверное, я ее обидел. Скажите ей от моего имени: мама, будьте спокойны, если я в чем-то виноват, простите меня. Где бы я ни был, всегда буду просить для вас долгих лет жизни. Я столько ждал Айзаду, любил, ради нее не могу жить дальше. Говорил: давай начнем все сначала, она не захотела. Вы слышите меня в последний раз, - говорится в записи.

На заднем фоне слышно, как девушка молит: "Не делай этого. Я же сказала, подожди".

О похитителе известно, что его зовут Замирбек Тенизбаев. Он трижды был судим, в общей сложности шесть лет отбывал наказание в России за разбойное нападение. В 2017 году был депортирован и вернулся в Кыргызстан. Работал в такси, последние несколько месяцев жил в машине. По предварительным данным, похититель был женат, имел двоих детей.

Читайте также: Убийство похищенной девушки потрясло кыргызстанцев. Они собираются на митинг

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!