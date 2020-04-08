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Рамадан-2021: Расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана

Фото: Muftiyat.kz 8 апреля 2020, 17:03

В этом году ораза начнется 13 апреля.

Предлагаем вашему вниманию расписание поста и намаза на месяц Рамадан в населенных пунктах Казахстана в 2021 году, передает zakon.kz.

В этом году священный месяц Рамадан начнется 13 апреля и продлится 30 дней. Завершится ораза 12 мая.

Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр ожидается в ночь с 8 на 9 мая.

Ораза Айт начнется 13 мая.

Фитр-садака в этом году установлена в размере 420 тенге.

В течение месяца Рамадан будет проводиться прямая трансляция проповеди "Рамадан – великий месяц", а также ежедневные онлайн-беседы с известными людьми в соцсетях на тему "Рамадан – султан двенадцати месяцев", еженедельный марафон "Благословенный Рамадан".

Проекты, посвященные Рамадану, будут транслироваться в прямом эфире на канале "Халык арна".

Скачать время поста и намаза во всех городах и регионах Казахстана можно здесь.

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