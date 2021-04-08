Верховный муфтий обратился к казахстанцам

В этом году священный месяц продлится 30 дней.

В этом году священный месяц Рамадан будет проводиться исходя из эпидемиологической ситуации в каждом регионе, сообщил на брифинге председатель Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай Кажы Таганулы, передает корреспондент zakon.kz.

В этом году из-за пандемии религиозные мероприятия будут проводиться исходя из эпидемиологической ситуации в регионе - "зеленой", "красной" или "желтой" зонах. К сожалению, и в этом году собираемся провести месяц Рамазан в условиях пандемии. Мы понимаем, что снизить риски заражения опасным заболеванием можно только строго соблюдая карантинные меры, — сказал Наурызбай Кажы Таганулы.

В этой связи он обратился ко всем верующим казахстанцам с просьбой проводить ауызашар в семье и строго соблюдать санитарные нормы.

Рекомендуем лицам старше 65 лет, перед тем, как начать держать пост, пройти обследование и получить рекомендации врачей. Кадыр кеш, Ораза все будет онлайн, — добавил верховный муфтий.

Он напомнил, что в этом году священный месяц Рамадан продлится 30 дней. Начнется он 13 апреля и закончится 12 мая. 13 мая начнется Ораза Айт. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр - ожидается в ночь с 8 на 9 мая. Фитр-садакка в этом году установлен в размере 420 тенге.

В свою очередь заместитель председателя ДУМК РК, наиб муфтий Ершат Онгаров добавил, что в случае, если человек заразился коронавирусом и проходит лечение, то он должен соблюдать рекомендации врачей.

Если заболел КВИ, если он себя хорошо чувствует, если врачи говорят, что пост ему держать пост вредно или не вредно, то он может поститься или не поститься. В Коране сказано, что те кто заболел, или находится в пути, может совершить Оразу в другое время. Те кто заболел должен следовать рекомендациям врача, — объяснил Онгаров.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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