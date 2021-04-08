Скопинскому маньяку запретят пользоваться интернетом и посещать кафе

Также суд установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет.

Скопинский отдел полиции подал иск в районный суд с просьбой ужесточить ограничения для Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк". В частности, речь идет о запрете на общение со СМИ и использование интернета, передает zakon.kz.

Об этом сообщил секретариат Скопинского районного суда Рязанской области, пишет ТАСС.

2 апреля текущего года районный суд Рязанской области признал Мохова виновным в нарушении административного надзора, он был оштрафован. Вопреки запрету Мохов посетил массовое мероприятие, а именно — принял участие в записи видеоролика. Также суд установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района, также он должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

в 2005 году Виктор Мохов был приговорен к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы за похищение и изнасилование двух девушек-подростков. Он вышел на свободу в начале марта нынешнего года, 22 марта на YouTube вышло его интервью Ксении Собчак. В нем он публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, в том числе подробности сексуального и физического насилия, и лишения свободы. После этого одна из жертв, Екатерина Степанова, пожаловалась на него в СКР. Ведомство начало проверку.

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