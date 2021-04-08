В Казахстане сформирован месячный запас лекарств для лечения коронавируса

На 8 апреля 2021 года отгружены препараты на сумму - 2 млрд тенге.

По состоянию 8 апреля 2021 года в медицинские организации республики отгружены медикаменты и медизделия на сумму 105,4 миллиардов тенге, что составляет порядка 31% от их общегодовой заявки в размере 340,3 млрд тенге. Об этом сообщили в ТОО "СК-Фармация", передает zakon.kz.

В том числе 60,8 млрд тенге - на амбулаторном уровне, для бесплатной выдачи населению, то есть для граждан, которые состоят на диспансерном учете и получают бесплатные лекарства по рецептам, в соответствии с перечнем заболеваний. Из них, по данным информационной системы лекарственного обеспечения МЗ РК, препараты на сумму более 28,1 млрд тенге уже выданы пациентам, - сообщили в компании.

Как отмечается, для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории республики закуплены и отгружаются медикаменты для лечения этой инфекции.

Так, во всех медицинских организациях страны сформирован месячный запас в необходимых лекарствах, достаточный для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

Данный запас регулярно пополняется. На уровне стационарного звена уже отгружены лекарственные препараты и медицинские изделия для лечения Covid-19 на сумму 5,1 миллиардов тенге, - сообщили в СК-Фармация.

В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения МЗРК расширен перечень препаратов для лечения коронавирусной инфекции. В перечень бесплатного обеспечения введена новая нозология Covid-19, включающая 5 наименований препаратов.

Так, пациенты, у которых диагностирован Covid-19 при легком течении заболевания вне зависимости от результатов ПЦР-теста, в своих поликлиниках по месту прикрепления, по назначению лечащего врача бесплатно получают жаропонижающие средства и антикоагулянты, такие как "Парацетамол", "Ибупрофен", "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран".

Как отметили в компании, на 8 апреля 2021 года отгружены препараты на сумму - 2 млрд тенге, обеспечено пациентов на сумму порядка 500 млн тенге, остатки в поликлиниках на сумму – 1,5 млрд тенге.

На сегодняшний день запас лекарств в стране в достаточном количестве, так как Единым дистрибьютором созданы запасы необходимых медикаментов для лечения короновирусной инфекции, - резюмировали в компании.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!