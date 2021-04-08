В Акмолинской области усилили карантин

Постановление вступает в силу в 00:00 11 апреля.

Главный санитарный врач Акмолинской области постановил усилить карантинные ограничения в регионе, сообщает zakon.kz.

Посещать парки, площади и иные места отдыха можно только группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

При проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 30 человек (членов семьи) с сохранением дистанции не менее 2 метров.

В городах Кокшетау и Степногорск работа открытых продовольственных и непродовольственных рынков по субботам и воскресеньям приостанавливается.

Деятельность супермаркетов, гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров разрешена с 10:00 до 22:00. С приостановлением работы в субботу и воскресенье, за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов, где организованы временные прививочные пункты.

Деятельность объектов общественного питания в помещениях (кафе, рестораны, столовые, бары при магазинах и т.д.) разрешается с 9:00 до 22:00 при условии заполняемости до 50%, но не более 30 мест, с соблюдением расстояния между столами не менее 2 метров и не менее 1 метра между посетителями.

Обучение учащихся во внеурочное время в группах не более 15 человек по решению администрации организации образования;

обучение в комбинированном формате в общеобразовательных школах для учащихся предшкольных классов, с 1 по 5 классы включительно, в международных школах — с 1 по 7 классы включительно, с численностью детей в классах не более 25 человек;

обучение в комбинированном формате в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, обучение по принципу "1 класс — 1 кабинет", соблюдение санитарно-дезинфекционного и масочного режимов);

Постановление вступает в силу в 00:00 11 апреля

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

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