Аман Тулеев признался, что переодевал подчиненных в йети, чтобы привлечь туристов

По его словам, когда интерес падал, то он предлагал местному главе "найти кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах".

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заставлял чиновников переодеваться в снежного человека, чтобы привлечь туристов в Кузбасс, сообщает zakon.kz.

Об этом экс-губернатор написал в своем Instagram.

Должен признаться: каюсь, да, это я подогревал интерес к йети. Как-то сказал Владимиру Макуте (глава Таштагольского муниципального района): "Мы с тобой делаем все, чтобы развивать Шорию как курорт. И то, что люди поехали до одного миллиона человек в год, это здорово, но этого мало. Почему бы не сделать Таштагол и окрестности родиной йети?! Пусть приезжают и ищут. Району же выгодно: приехали, за все надо платить, покушать, переночевать, развлекаться. Дополнительные деньги в казну пойдут. Хорошо ведь. Аман Тулеев

По его словам, когда интерес падал, то он предлагал местному главе "найти кого-то повыше ростом, пусть костюмчик сбросит, шубу наизнанку вывернет и побегает в людных местах, покричит, чтобы туристы заметили, но поймать не успели".

Он уточнил, что до сих пор никто в мире не нашел настоящего йети. О его существовании в Шории рассказывали местные охотники, ученые приезжали исследовать эти места и "следы вроде бы обнаружили".

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