Тысячи улиц в Таразе, по-прежнему, без освещения

Недавно в городе запускали проект умного уличного освещения, но на практике все оказалось совсем иначе.

Тысячи улиц в Таразе не освещены. Многие жители боятся выйти на улицу с наступлением ночи, так как это небезопасно, сообщает zakon.kz.

Недавно в городе запускали проект умного уличного освещения, но на практике все оказалось совсем иначе, утверждает Almaty.tv.

Фонари не горят нигде. Идешь и не знаешь, в лужу попадешь или в яму попадешь. Водопровод сами чинят. Выкопают яму. Можно провалиться. горожанин Александр Мартиненко

После развала СССР здесь освещения не было. Эту проблему особенно видно в зимние времена, когда дети возвращаются из школы. Не знаешь, дойдут они до дома, не дойдут. Кругом жуть, тишина, темень стоит. житель города Ильдар Ибадуллин

Без освещения остается и переулок Дулати. Уставшие от таких проблем горожане неоднократно обращались в уполномоченные органы. Но подключить электричество им предлагают за отдельную плату.

Когда мы про свет спросили, нам сказали: "25-30 дайте - мы вам фонарь сделаем". Местные чиновники говорят, что работу по освещению начали только в этом году. А сроки по установке светодиодных ламп срываются из-за того, что у подрядчика оказались проблемы с документами. Сейчас дело находится на рассмотрении суда. горожанка Наталья Леонтьева

Местные чиновники говорят, что работу по освещению начали только в этом году. А сроки по установке светодиодных ламп срываются из-за того, что у подрядчика возникли проблемы с документами. Сейчас дело находится на рассмотрении суда.

Компания "Алтаком" должна была сделать проектно-сметную документацию. На сегодняшний день она проект не закончила. Экспертизу не прошла. Поэтому мы подали в суд. заместитель акима Тараза Асхат Есеналиев

В этом году на эти цели из местного бюджета средств не выделяли, добавили в акимате. Следовательно, заявленный проект "умного уличного освещения" можно назвать провальным.

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