Казахстанская теннисистка Путинцева пробилась в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в 1/4 финала турнира в Чарльстоне (США), сообщает zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

Ее соперница Габринье Мугуруса при счете 6-0, 2-2 отказалась продолжать игру из-за травмы ноги.

За 1 час 3 минуты матча Путинцева один раз подала навылет и реализовала один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки.

Следующий поединок Путинцева проведет с победительницей встречи, в которой сыграют представительница Черногории Данка Ковинич и чешка Петра Квитова.

Призовой фонд турнира в Чарльстоне превышает 565 тысяч долларов.

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