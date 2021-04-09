Что известно о вакцинах от коронавируса, которые поступят в Казахстан

По информации Минздрава, казахстанской вакциной планируется привить в 2021 году 6 млн человек.

Как известно, в настоящее время казахстанцев вакцинируют исключительно российской вакциной "Спутник V". Однако в скором времени в страну поступят новые вакцины: "Спутник Лайт", китайская "Sinovac", также решается вопрос о закупе вакцины "Pfizer". Ну и, наконец, летом должны завершиться испытания казахстанской вакцины QazCovid–In. В чем особенность каждой вакцины и как она действует, в материале zakon.kz.

"Спутник V"

Российская вакцина "Гам-КОВИД-Вак" - это комбинированная векторная вакцина, полученная биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARC-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов: компонент Ⅰ и компонент Ⅱ. В состав компонента Ⅰ входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2, в состав компонента Ⅱ входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2.

Вакцина имеет противопоказания:

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности).

При этом рекомендуется применять вакцину с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, эндокринных заболеваниях (выраженных нарушениях функции щитовидной железы и сахарный диабет в стадии декомпенсации), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваний ЦНС, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах, перикардитах.

Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов:

• с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией имеющей тенденцию к развитию тяжёлых и жизнеугрожающих состояний)• со злокачественными новообразованиями

Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания, так как его эффективность и безопасность в этот период не изучались.

Побочные действия

Бывают преимущественно легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и разрешаются в течение 3-х последующих дней.Чаще других могут развиться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, характеризующийся ознобом, повышением температуры тела, артралгией, миалгией, астенией, общим недомоганием, головной болью) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции).

Полноценный иммунный ответ вырабатывается через 3 недели после введения второго компонента вакцины, таким образом, на 42-й день от момента начала курса вакцинации при соблюдении его сроков (3 недель между V1 и V2).

Действие вакцины рассчитано от 9 месяцев до 2 лет.

"Спутник Лайт"

"Спутник Лайт" – это облегченная версия "Спутник V", состоящая только из одного - первого компонента.

Действие этой вакцины также непродолжительное - 4-5 месяцев.

Как рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, где выпускается вакцина, "Спутник Лайт" будет использоваться в странах, которые не в состоянии в настоящее время сами разработать аналогичные препараты.

Использование этого препарата дает возможность сбить пик заболеваемости, тем самым сбить нагрузку на местное здравоохранение.

Рекомендую всем прививаться полноценным вариантом вакцины, потому что он, во-первых, дает 100-процентную гарантию о тяжелых случаях, которые могут превратиться в летальные. "Лайт" только понижает вероятность тяжелых случаев, но полностью их не исключает. Вакцина будет защищать 4-5 месяцев, — сказал Александр Гинцбург.

Пока эта вакцина в Казахстан не поступала, но планируется.

SinoVaс

Вакцина CoronaVac - инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время клинических испытаний продемонстрировала хорошую эффективность и может обеспечить широкий спектр защиты от различных штаммов коронавируса. Об этом заявлял председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун.

Она также создана на основе инактивированного SARS-CoV-2 - жидкая инактивированная цельновирионная вакцина, которая использует части клеток неживого вируса. Они не могут заразить организм человека коронавирусом, но могут активировать иммунную систему.

Вакцина хранится при температуре от +2 до +8 градусов. Препарат вводят внутримышечно. Для курса необходимы две дозы вакцины с интервалом в 2 недели.

По данным исследований из Бразилии, вакцина CoronaVac эффективна на 50,4%. Однако она на 100% предотвращает тяжелое течение коронавируса и почти на 78% – легкую форму. Позже исследования из Турции показали эффективность вакцины на уровне 83,5%. Эти цифры основываются на результатах испытаний третьей фазы. Еще вакцина на 100% предотвратила тяжелый ход коронавируса и госпитализацию.

Все участники клинических испытаний фазы-3 в Бразилии были медицинскими работниками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

Побочные эффекты

Исследования не показали серьезных побочных эффектов, самый распространенный – лихорадка в течение нескольких дней.

Распространенные побочные эффекты от вакцины CoronaVac:

жар

покраснение вокруг области вакцинации

кашель.

По словам Инь Вэйдун, сыворотка добровольцев, получивших вакцину Sinovac, может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Также изучается эффективность защиты против штамма, выявленного в ЮАР.

Период действия вакцины не указывается.

Как сообщал министр здравоохранения Алексей Цой, на подходе в Казахстан 3 миллиона китайских вакцин.

Казахстанская "QazCovid-in"

Казахстанская вакцина "QazCovid-in" - инактивированная вакцина, очищенная, концентрированная, с добавлением адъюванта - гидроокиси алюминия. Разрабатывается в "Научном исследовательском институте проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Республики Казахстан".

Вакцинация также двукратная, вводится внутримышечно в первый день и 21-й день. После 21-го дня в течение 2 недель образуются антитела. Человек будет невосприимчив к коронавирусу SARS-CoV-2.

Испытания вакцины проходят с участием добровольцев, сначала проводились опыты на лабораторных животных (белые мыши, морские свинки, сибирские хомячки, белые лабораторные крысы, обезьяны).

В первой фазе участвовали добровольцы от 18 до 50 лет, во второй фазе уже участвовали люди от 18 и старше. В 3-й фазе участвуют также волонтеры от 18 лет и старше.

На сегодняшний день проводится III фаза клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции.

Производство казахстанской вакцины ожидается после получения результатов III фазы клинических исследований (июль 2021 года).

Побочные эффекты такие же, как у "Спутника".

По информации Минздрава, казахстанской вакциной планируется привить в 2021 году 6 млн человек.

Американско-немецкая "Pfizer"

Официальное название вакцины – тозинамеран или BNT162b2. В состав вакцины входят следующие ингредиенты: мРНК, липиды (4-гидроксибутил, азандиил) бис (гексан-6,1-диил) бис (2- гексилдеканоат), 2 [(полиэтиленгликоль) -2000]-N, N-дитетрадецилацетамид, 1,2- дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин и холестерин), хлорид калия, одноосновной фосфат калия, хлорид натрия, дигидрат двухосновного фосфата натрия и сахароза.

Вакцина действует с помощью технологии, которую разрабатывали несколько десятилетий. Основная ее составляющая – молекула матричной РНК. В ней записана информация о возбудителе вируса COVID-19 – SARS-CoV-2. Молекула попадает в клетку человека, белок синтезируется и тело дает иммунный ответ.

Вакцина Pfizer/BioNTech не содержит сам вирус SARS-CoV-2, и соответственно не сможет вызвать заболевание COVID-19.

Хранится вакцина при температуре -70°C, после доставки в центр вакцинации ее нужно будет разморозить и использовать в течение пяти дней. Для транспортировки вакцины Pfizer разработал коробку с сухим льдом и GPS-трекерами. До 5 тыс. доз вакцины смогут храниться в течение 10 дней, при условии правильной температуры и закрытой упаковки.

Согласно исследованиям производителей и Министерства здравоохранения Израиля, вакцина Pfizer/BioNTech предотвращает передачу коронавируса на 89,4% и почти на 99% защищает от смерти, если человек, которого вакцинировали ранее, заболеет коронавирусом.

Вероятность заболевания сокращается на 91,9% через неделю после вакцинации, и на 95,8% – на четырнадцатые сутки после второй дозы; случаи заболевания с повышением температуры и/или респираторными симптомами уменьшаются на 96,9% через неделю, и 98% – на 14 день после второй дозы; вероятность госпитализации сокращается – 95,6% и 98,9%, вероятность тяжелой формы коронавируса – 96,4% и 99,2%, вероятность смерти – 94,5% и 98,9%.

Показания и противопоказания к вакцинации:

Разрешено экстренное применение вакцины Pfizer/BioNTech для лиц в возрасте 16 лет и старше.

Не рекомендуется вакцинация при наличии отмеченной ранее тяжелой аллергической реакции после предыдущей дозы этой вакцины или аллергической реакции на любые ее ингредиенты.

Вакцинация Pfizer/BioNTech состоит из двух этапов: первой прививки и повторной через месяц для формирования иммунитета. Срок действия защитных свойств вакцины против COVID-19 в настоящее время неизвестен.

Вместе с тем из-за недостаточности данных ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию беременных женщин. Если беременные женщины неизбежно подвергаются высокому риску воздействия (например, медицинские работники), вопрос о вакцинации может быть рассмотрен в ходе обсуждения с их провайдерами медицинских услуг. Если кормящие женщины входят в группу, рекомендуемую для вакцинации (например, медицинские работники), их могут вакцинировать. Грудное вскармливание после вакцинации прекращать не нужно.

Лица с иммунодефицитом, которые входят в рекомендуемую для вакцинации группу, могут быть вакцинированы – однако только при наличии возможностей – после получения информации и рекомендаций. Лица с ВИЧ-инфекцией могут быть вакцинированы. В ходе клинических испытаний получены ограниченные данные о безопасности вакцины для ВИЧ-инфицированных лиц с хорошо контролируемой болезнью.

Если человек уже болел COVID-19, его тоже могут вакцинировать.

Известные побочные эффекты от вакцины "Pfizer":

• боль в месте инъекции;• утомляемость;• головные боли;• мышечные боли;• озноб;• боль в суставах;• повышение температуры тела;• припухлость в месте инъекции;• покраснение в месте инъекции;• тошнота;• общее недомогание;• увеличение лимфатических узлов (лимфоаденопатия).

Существует незначительная вероятность того, что вакцина может вызвать тяжелую аллергическую реакцию. Обычно она возникает в интервале от нескольких минут до одного часа после введения дозы.

Признаки тяжелой аллергической реакции могут включать затрудненное дыхание, отек лица и горла, учащенное сердцебиение, обильная сыпь по всему телу, головокружение и слабость.

В настоящее время Минздрав прорабатывает вопрос закупа вакцин производителей других стран, в том числе компании Pfizer. О сроках их поступления не сообщается.

Подготовила Лариса Черненко

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