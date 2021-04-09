На время отключения объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.

Часть зданий в двух районах Алматы на день отключат от холодной воды, передает zakon.kz.

Как сообщили в ГКП "Алматы су", ввод в эксплуатацию новых сетей холодного водоснабжения потребует отключение от подачи воды нескольких городских секторов Алматы.

Водоснабжение ограничат на территории Медеуского района: 12 апреля с 9:00 до 17:00 часов в контуре улиц Елибекова – Сырмак – Береговая – Аль-Фараби; 13 апреля с 9:00 до 18:00 часов – в контуре Жургенова – Янушкевича – северо-западная сторона Баишева.

Ограничения также введут 13 апреля с 9:00 до 18:00 часов в Жетысуском районе в контуре улиц Баянаульская- Жангельдина – Хамиди – Райымбека.

В ГКП "Алматы су" отметили, что ожидается снижение давления воды на водопроводных сетях, проходящих под проспектом Суюнбая от улицы Шаврова до улицы Тюлькубасская.

На время отключения объекты социальной сферы будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.

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