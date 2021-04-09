Илон Маск показал чипированную обезьяну, которая играет в видеоигры

Это продукт, позволит человеку с параличом использовать смартфон с умом быстрее, чем тот, кто использует большие пальцы.

Компания Neuralink Илона Маска показала играющую в видеоигру обезьяну, сообщает zakon.kz.

На видео показано, как обезьяна с помощью джойстика играет в игру, где ей нужно перемещать курсор вслед за оранжевым квадратом. После этого у обезьяны убрали джойстик и включили игру MindPong, в которой она управляла и контролировала внутриигровые действия своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

Это продукт, позволит человеку с параличом использовать смартфон с умом быстрее, чем тот, кто использует большие пальцы, - написал на своей странице в Twitter Илон Маск.

По его словам, более поздние версии смогут шунтировать сигналы от нейронных связей в мозгу к нейронным связям в кластерах моторных/сенсорных нейронов тела, что позволит, например, людям с параличом нижних конечностей снова ходить.

Устройство имплантировано заподлицо с костями черепа и заряжается по беспроводной сети, поэтому вы выглядите и чувствуете себя совершенно нормально, - написал Маск.

Напомним, специалисты Neuralink вживили в мозг обезьяны чип, что сделало ее способной играть в видеоигры.

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