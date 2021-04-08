Среди тех, кому якобы задолжал ТОО "Батыснефтетрейд", нет компании, в которой одним из учредителей является бывший начальник финансовой полиции Мангистауской области.

Редакция zakon.kz публикует опровержение к публикации материала "Как нефтетрейдеры от обязательств бегали".

На момент публикации "Как нефтетрейдеры от обязательств бегали" от 15.02.2021 среди тех, кому якобы задолжал ТОО "Батыснефтетрейд", нет компании, в которой одним из учредителей является бывший начальник финансовой полиции Мангистауской области.

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