Токаев раскритиковал дороги Казахстана

Приложение zakon.kz
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Глава государства поручил правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры для урегулирования ситуации и представить отчет.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о критике граждан по состоянию дорог в стране, передает zakon.kz.
Состояние республиканских и местных дорог в стране вызывает справедливые нарекания граждан. Низкое качество дорог требует ежегодного ремонта, который выполняется некачественно и приводит к неэффективному расходованию государственных средств, - написал Токаев в Twitter.
Глава государства поручил правительству, акимам и правоохранительным органам принять системные меры по выправлению ситуации и отчитаться о них.
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