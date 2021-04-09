Фейковая новость о новом постановлении Бекшина появилась в Сети

В настоящее время действует постановление главного санврача города от 2 апреля 2021 года № 15 "Об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Алматы".

В соцсетях появилась новость о якобы новом постановлении главного санврача Алматы, передает zakon.kz.

В Instagram (almata_city) "Жандарбек Бекшин изменил карантинные ограничения в Алматы…. Многим объектам запрещено работать по выходным, Главный государственный санитарный врача Алматы подписал новое постановление о карантине...". Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы сообщает, что эта информация является недостоверной – фейковой, - сказано в опровержении ДСЭК.

Там сообщили, что в настоящее время действует постановление главного санврача города от 2 апреля 2021 года № 15 "Об усилении мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции в Алматы".

Напоминаем, что за распространение ложной информации действующим законодательством предусматривается уголовная ответственность, - резюмировали в Депаратаменте.

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