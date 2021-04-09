Казахстанец Сергей Морозов узнал следующего соперника в UFC

Первый бой он проиграл.

Отечественный боец UFC Сергей Морозов узнал дату и время следующего поединка под эгидой организации, передает zakon.kz.

Известно, что ближайший бой в UFC Морозов проведет 17 июля против Халид Таха из Ливана. Для казахстанца это будет 2й бой в UFC. Свой первый бой против родственника легендарного Хабиба Нурмагомедова - Умара, казахстанец проиграл во 2м раунде, попавшись на удушающий прием со стороны россиянина.

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