Жители одного из сел ЗКО добились решения не переименовывать поселок

Село хотели переименовать в Атамекен.

Жители села Покатиловка в Западно-Казахстанской области добились от акимата отказа от идеи переименовать поселок, передает zakon.kz.

По данным uralskweek.kz, против переименования села выступили больше жителей, чем за.

Инициатива отклонена, название села останется прежним, - сообщил 9 апреля на сходе граждан аким сельского округа Абзал Хами.

По словам сельчан, сход собирался не один раз по этому поводу. Жители Покатиловк, которые были за и против переименования начали собирать подписи.

В итоге, более 150 сельчан высказалось за переименование, а 400 - против.

Покатиловкой наше село теми, кто основал наше село 112 лет назад. Наши родители, их родители родились здесь и выросли. Я родилась и выросла здесь. Мы хотим, чтобы это название осталось таким, каким его назвали изначально. Мы не выступаем против названия Атамекен, мы против любого нового названия, - объяснила свою и большинства односельчан позицию Динара Сатыбалдиева.

Фото: uralskweek.kz

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!