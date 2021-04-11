Газопровод хотят передать в частные руки в ЗКО

Большие участки этого газопровода находятся в аварийном состоянии.

Акимат ЗКО готов передать на баланс национальному газовому оператору 2 тысячи километров трубопроводов, сообщает zakon.kz.

Вопрос в том, что сам оператор - областной филиал АО "КазТрансГаз Аймак" не готов взять аварийные сети в управление. Руководство предприятия заявляет, что действующий тариф не покроет расходов на приведение их в порядок. Кроме того, на балансе газовиков уже есть трубопроводы полувекового возраста, где аварийные ситуации возникают до 76 раз в месяц, - говорится в сообщении на официальной странице акимата ЗКО в Facebook.

Проблемные вопросы в плане обеспечения населения ЗКО бесперебойными поставками природного областным филиалом АО "КазТрансГаз Аймак" были вскрыты в ходе заседания в акимате области. Аким ЗКО Гали Искалиев собрал руководство областных филиалов национальных компаний, чтобы обсудить с ними итоги деятельности за 2020 год и узнать о планах найоперваторов на текущий момент.

Директор Западно-Казахстанского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" Дулат Борашев доложил акиму, что протяженность эксплуатируемых предприятием газопроводов по области составляет 8 200 км, из них в собственности местных исполнительных органов находятся 1 967 км.

На начало 2021 года филиал АО "КазТрансГаз Аймак" по ЗКО обеспечивает природным газом 186 602 абонентов, из них население – 181 290 квартир и домов, коммунально-бытовые потребители – 5 310 единиц, промышленные предприятия - 2 единицы.

На сегодня, по информации Борашева, газификацией охвачены 98,6% населенных пунктов по области.

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