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Дождь с грозой ожидаются в Казахстане 

Фото: pxhere.com 12 апреля 2021, 12:31

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 13-15 апреля, сообщает zakon.kz.

В ближайшие дни большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием обширного антициклона, с чем ожидается малооблачная погода и постепенное повышение температуры воздуха на большей части республики.

Лишь на юге и юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются дождь с грозой, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей.

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