Об этом сообщили в пресс-службе Премьер-Министра РК.

Ербол Карашукеев назначен вице-министром финансов РК, сообщает zakon.kz.

Постановлением Правительства РК Карашукеев Ербол Шыракпаевич назначен на должность вице-министра финансов РК, - говорится в сообщении primeminister.kz.

Ербол Карашукеев трудовую деятельность начал в 1998 году главным специалистом Управления анализа и конъюнктурных обследований Агентства РК по статистике.

1999-2001 гг. - консультант Отдела социально-экономического анализа Администрации Президента РК.

C 2001 по 2003 гг. - работал на руководящих должностях в коммерческих организациях.

2003-2006 гг. - и.о. директора, директор Финансового департамента – член правления АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

С 2006 по 2007 годы работал в сводно-аналитическом департаменте Министерства финансов РК. С января по июль 2007 года работал управляющим директором АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро".

2007-2009 гг. - председатель правления, член Совета директоров АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".

2010-2012 гг. - директор РГП "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

2012-2013 гг. - генеральный директор ТОО "Институт нефтегазового инжиниринга и информационных технологий КБТУ".

2013-2016 гг. - заместитель председателя правления АО "Жилищно- строительный сберегательный банк Казахстана".

С 2016 по 2019 годы - заместитель заведующего Отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С января по апрель 2019 г. - председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК.

С апреля 2019 г. по март 2021 г. - председатель Правления АО "Холдинг "КазАгро".

С марта 2021 г. по настоящее время - и.о. заместителя заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

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