Выпускники должны отработать грант: что будет, если требование не выполнят

На вопросы ответили в Министерстве образования.

Казахстанских студентов, магистрантов и докторантов, отучившихся на гранте, обязали отработать по специальности 3 года. Для чего это было сделано, какая ответственность предусмотрена за невыполнение, что делать тем выпускникам, которых не возьмут на работу из-за отсутствия опыта. На эти вопросы ответили в Министерстве образования, передает zakon.kz.

В марте стало известно, что выпускники университетов, которым предстоит в 2021 году получить дипломы, должны отработать по полученной специальности 3 года. Раньше такая норма касалась только молодых педагогов и врачей, теперь отрабатывать обязали всех, кто учился в бакалавриате, магистратуре и докторантуре за счет государства, вне зависимости от специальности.

Отмечалось, что в начале 2021 года требования об отработке гранта были упрощены. Выпускники могут отработать положенный период по специальности не только в государственных организациях, как это требовалось ранее, но и в частных.

Редакция zakon.kz направила запрос в Министерство образования и науки. Приводим ответы ведомства на вопросы касательно отработки грантов.

Изменения относительно отработки грантов были внесены в Закон "Об образовании" еще в 2016 году. Объясните по какой причине были приняты поправки?

Отработка выпускников, обучившихся по государственному образовательному заказу направлена на содействие продуктивной занятости выпускников вузов. Теперь выпускники могут проходить отработку не только в государственных, как это требовалось ранее, но и в частных организациях. Главное, чтобы они работали по специальности.

Какой срок дается выпускнику, отучившемуся на гранте, на трудоустройство по специальности?

Направление на отработку заранее предоставляется Комиссией по распределению выпускников. Выпускник должен начать работать с 1 сентября в год окончания высшего учебного заведения.

Какая ответственность предусмотрена выпускнику, который не устроился на работу по специальности?

В случае неисполнения обязательств по отработке предусмотрена ответственность по возмещению расходов за обучение.

Как Министерство будет контролировать вопрос устройства выпускников на работу? Какие документы ему нужно предоставить для того, чтобы доказать, что он устроился на работу по специальности?

Обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением выполнения договорных обязательств осуществляет АО "Финансовый центр".

Каким образом только что окончивший вуз выпускник должен устраиваться на работу по специальности, если его не возьмут без опыта? Будет ли в таком случае Министерство или вуз, который он окончил, содействовать выпускнику в устройстве на работу?

Государственный образовательный грант выделяется по определенным направлениям, где имеется спрос на рынке труда. Анализ по данному вопросу ведет Министерство труда и социальной защиты. Когда студент получает грант, он подписывает договор, в котором указываются все обязательства. Соответственно, студент знает, что необходимо устроиться на работу по специальности. В Закон "Об образовании" были внесены изменения, которые позволяют выпускнику отрабатывать не только в государственных, но и в частных организациях. Это существенно расширяет возможности и облегчает условия договора.

Также введена норма по возмещению расходов, понесенных государством на обучение грантника, соразмерно фактическому периоду учебы. То есть, если студент отучился два года по гранту и потом перевелся на платную форму, ему все равно придется отработать. Но уже не 3 года, а соответственно количеству лет бесплатного обучения. Эта же норма будет действовать и в случае, когда студенты, обучающиеся платно, поступают через конкурс на вакантные места по гранту.

Важно отметить, что Комиссия по распределению выпускников совместно с акиматами городов республиканского значения и областей всячески содействуют трудоустройству выпускников. То есть, выпускник даже без опыта работы принимается на работу.

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