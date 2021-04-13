Важные вопросы обсудили министры внутренних дел РК и РФ в Москве

По итогам встречи главами двух ведомств определены дальнейшие перспективы сотрудничества.

В Москве 13 апреля состоялась встреча министров внутренних дел Казахстана и России – Ерлана Тургумбаева и Владимира Колокольцева, сообщает zakon.kz.

Главы полицейских ведомств обсудили широкий спектр направлений сотрудничества, которое осуществляется на основе двусторонних и многосторонних международных договоров. Сторонами отмечен должный уровень сотрудничества в сфере оказания правовой помощи по уголовным делам и розыска преступников. пресс-служба МВД РК

Рассмотрены вопросы расширения взаимодействия в области IT-технологий, противодействия интернет-преступлениям, в том числе мошенничествам, которые получили широкое распространение в мире в условиях пандемии.

Также участники встречи обсудили состояние дел в области противодействия наркобизнесу, оперативного обмена информацией о новых видах психоактивных веществ и синтетических наркотиков.

Затронуты вопросы сотрудничества в обеспечении миграционного контроля. Дана высокая оценка взаимодействию при организации проезда иностранных граждан, возвращавшихся транзитом в свои страны в условиях закрытости государственных границ в период карантинных ограничений, - отметили в ведомстве.

Стороны обменялись мнениями о принимаемых мерах противодействия хищениям автотранспорта. В частности, рассмотрены вопросы интеграции соответствующих информационных систем ведомств.

Тургумбаев ознакомил Колокольцева с ходом реформирования казахстанской полиции.

По итогам встречи главами двух ведомств определены дальнейшие перспективы сотрудничества.

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