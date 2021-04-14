Костанайская область вернулась в "зеленую" зону по коронавирусу  

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля, сообщает zakon.kz.

В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне: Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.⠀В "зеленой" зоне: Восточно-Казахстанская, Костанайская и Туркестанская области.

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