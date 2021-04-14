В Казахстане уровень безработицы один из самых низких в мире - эксперт

Существенного повышения уровня безработицы в Казахстане не произошло ввиду отсутствия резкого роста численности самих безработных.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (БНС), в 2020 году уровень безработицы в Казахстане увеличился всего на 0,1 п.п. и составил 4,9%, передает zakon.kz.

Эксперты Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР), проанализировали этот показатель в других странах и пришли к выводу, что в Казахстане он один из самых низких в мире. Так, в США уровень безработицы за последний год вырос на 4,4 п.п. до 8,1%, в Канаде – до 9,6% (+3,9 п.п.), в Испании – до 15,5% (+1,4 п.п.).

Если рассматривать другие страны СНГ, то можно отметить, что в них наблюдается годовой "скачок" уровня безработицы, например, в Армении (+4 п.п.), Азербайджане (+2,3 п.п.), Украине (+1,7 п.п.), Узбекистане (+1,6 п.п.), – сообщил заместитель директора Департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Алихан Карабаев.

Как отмечается, существенного повышения уровня безработицы в Казахстане не произошло ввиду отсутствия резкого роста численности самих безработных – по итогам 2020 года их стало больше лишь на 8,2 тыс. человек.

Максимальное увеличение количества безработных за год наблюдалось среди лиц среднего возраста (35-44 лет) с 103,8 тыс. человек до 109,4 тыс., а также предпенсионного возраста (55-64 лет) с 49,5 тыс. до 54,9 тыс. При этом необходимо отметить, что произошло сокращение безработных в возрасте 29-34 лет на 4,2 тыс. человек, - говорится в исследовании.

Также на незначительное увеличение количества безработных повлияло то, что в период карантина часть занятого населения перешла в категорию временно незанятых по причине приостановки деятельности предприятия или инициативе работодателя.

То есть, люди, которые были вынуждены не работать в период ЧП, считались не безработными, а временно незанятыми в составе занятого населения. Их численность выросла в 2,3 раза, с 129,1 тыс. в 2019 г. до 300,9 тыс. человек в 2020 г.

В свою очередь порядка 60% годового притока временно незанятых составили трудящиеся вахтовым методом работы, 11% – сотрудники, отправленные своими работодателями в ежегодные трудовые отпуска (в т.ч. во время карантина).

Основное изменение в рабочей силе вызвано уменьшением численности занятых за счет снижения численности самозанятого населения на 0,6% – с 8,78 млн в 2019 г. до 8,73 млн человек в 2020 г. Так, за год их количество уменьшилось на 2,6%, а в структуре самозанятого населения в годичном выражении наблюдалось сокращение числа продуктивно занятых на 3,4%, тогда как количество непродуктивно занятых выросло на 5,8%, – пояснил эксперт.

Кроме того, по данным БНС, на фоне восстановления экономики к концу 2020 года увеличилось и число наемных работников в годовом выражении до 6,69 млн чел. – на 5 тыс. человек больше по сравнению с 2019 годом.

В разрезе видов экономической деятельности по сравнению с 2019 годом наблюдалось увеличение числа занятых в прочих услугах, операциях с недвижимостью, а также в здравоохранении.

Увеличение занятости в здравоохранении объясняется необходимостью лечения большого наплыва пациентов. Также растет рынок в сфере операций в недвижимости, как результат появления возможности досрочного снятия своих пенсионных отчислений для покупки жилья и соответственно растет число риелторов. Рост работников в сфере предоставления прочих индивидуальных услуг, а именно услуг салонов красоты, закономерен на фоне роста их популярности после карантина, – заключил Алихан Карабаев.

В целом, влияние кризиса на рынок труда в 2020 году сложно переоценить. Так, отрасли, в которых наблюдалось падение объемов и производства из-за ограничительных мер, также были вынуждены сократить и количество занятых.

Наибольший спад наблюдался в отраслях транспорта, искусства и развлечений, административного и вспомогательного обслуживания, а также в сфере услуг по проживанию и питанию.

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