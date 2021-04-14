Сколько повторных случаев заражения коронавирусом в Казахстане

Каждый случай изучается консилиумом врачей.

С появлением новых штаммов есть высокий риск повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в СЦК председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня с учетом появления новых штаммов появляются данные о том, что есть высокий риск повторных случаев заражения КВИ. У нас пока подтвержденных – это два случая. Но учитывая, что ситуация сегодня такая и есть риск повторных заражений, в клинический протокол введено понятие повторного заражения и какие случаи под эти повторные заражения подходят, — объяснила Есмагамбетова.

По ее словам, сейчас все информационные базы изучаются, в том числе изучается каждый случай консилиумом врачей.

Насколько эти случаи подходят под понятие вторичное инфицирование, соответствует ли это этим требованиям? И каждый такой случай должен быть обязательно подтвержден консилиумом врачей. Поэтому эта работа сейчас проводится, — уточнила Есмагамбетова.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 229 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 276 054 случая, из них: в городе Алматы – 42 899 (+612), в городе Нур-Султан – 36 792 (+465), в ВКО – 23 397 (+25).

На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (35 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 482 пациента, на амбулаторном уровне – 23 339 пациентов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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