По подозрению в госизмене арестован экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане

Его поместили под стражу.

Бывшего главу казахской диаспоры в Кыргызстане Марата Токтоучикова арестовали по делу о госизмене, передает zakon.kz.

24.kg пишет, что 13 апреля Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана распространил информацию о задержании двух граждан за госизмену.

В ГКНБ добавили, что "были получены неопровержимые доказательства".

Позже стало известно, что задержали политолога Марата Казакпаева и бывшего главу казахской диаспоры в Кыргызстане Марата Токтоучикова.

Накануне Первомайский районный суд Бишкека рассмотрел меру пресечения в отношении задержанных. Обоих поместили под стражу. Предварительно, арестованные будут содержаться в СИЗО ГКНБ.

Уголовное дело о госизмене засекречено. О периоде преступления и на какую страну работали Казакпаев и Токтоучиков не сообщается.

В Кыргызстане за государственную измену предусмотрена уголовная ответственность в виде 10 лет лишения свободы.

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