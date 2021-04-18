МИД РФ: Чехия отвлекает от готовившегося переворота в Беларуси

Действия Праги Захарова назвала "вассалитетом XXI века".

Заявлениями Чехии о высылке российских дипломатов Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся в Беларуси государственном перевороте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала "Россия 1" она так ответила на вопрос, по какой причине, по ее мнению, эти две новости совпали по времени. По словам Захаровой, это ее "ощущение", но оно подкреплено фактическим материалом.

Ранее сообщалось, что Чехия уведомила Россию о высылке 18 российских дипломатов из страны. Позднее СМИ сообщили, что премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Данные новости появились вскоре после того, как стало известно, что группа заговорщиков планировала осуществить предполагаемый государственный переворот в Беларуси.

Действия Праги представитель МИД РФ назвала "вассалитетом XXI века".

Совершенно карикатурны, в частности, действия Праги, которая вчера продемонстрировала отсутствие какой-либо самостоятельной линии и в международных делах и непосредственно в выстраивании двухсторонних отношений с нашей страной... США привели в действие — вот сейчас в активном информационно-политическом пространстве — механизм вассалитета на новом технологическом уровне, но принцип один и тот же. Мария Захарова

Россия в ближайшее время объявит о конкретных ответных шагах на высылку сотрудников посольства РФ в Чехии, сообщила Захарова.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.

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