Не горит, а плавится. Казахстанцы "напуганы" токсичностью масок

Маски изготавливаются из спанбонда.

Казахстанцы рассылают видео, на котором рассказывают о токсичности масок, сообщает zakon.kz.

На кадрах группа людей пытается сжечь на костре медицинскую маску. Но она не горит, а плавится. Поэтому авторы ролика делают вывод о его токсичности.

Это неверно, - отметили Stopfake.kz.

Также в Министерстве здравоохранения РК отметили, что видео не имеет отношение к Казахстану.

Во-первых, видео снято в России. Во-вторых, у нас качество продаваемых масок соответствует санитарным требованиям, и оно высокое, — сообщили в ведомстве.

Также аналитики отмечают, в том, что медицинская маска плавится, а не горит, не является странным или необычным. Так как средства индивидуальной защиты изготавливаются из специального материала – спанбонда.

Спанбонд не токсичен, он является синтетическим материалом. При горении он действительно плавится, но не выделяет никаких вредных соединений. Пластик, о котором говорят в видеоролике, при изготовлении медицинских масок не используется. Таким образом, видео не является доказательством токсичности масок, а выводы, которые сделали его авторы, неверны, - заключили эксперты.

Ранее в Казнете появились сообщения о неких червях-моргеллонах, живущих в медицинских масках. Эту информацию уже неоднократно опровергали как фактчекеры, так и представители Министерства здравоохранения РК.

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