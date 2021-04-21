Педагогическую нагрузку и зарплаты в вузах определили в Казахстане

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Они вводятся с 1 сентября 2021 года.
Приказом министра образования и науки РК от 25 марта 2021 года определили рекомендуемую педагогическую нагрузку и минимальную заработную плату профессорско-преподавательского состава в организациях высшего и послевузовского образования (ОВПО), передает zakon.kz.
Так, по итогам мониторинга уровня заработной платы и учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава (ППС) определена рекомендуемая педагогическая нагрузка штатных педагогов организаций высшего и послевузовского образования в объеме 1 ставки не более 680 академических часов за учебный год (в том числе самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя).
При этом объем аудиторной (контактной) работы составляет не менее 50% от общего объема педагогической нагрузки.
Как отмечается, при достижении пенсионного возраста педагогическая нагрузка не должна превышать более 1 ставки.
Рекомендуемая минимальная заработная плата штатных профессоров и педагогов в разрезе должностей:
При этом рекомендуется не уменьшать действующий размер заработной платы штатного профессорско-преподавательского состава в случае, если действующий размер заработной платы выше нормы, указанной выше.
Руководителям организаций высшего и послевузовского образования предписано обеспечить исполнение приказа с 1 сентября 2021 года.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!