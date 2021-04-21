Педагогическую нагрузку и зарплаты в вузах определили в Казахстане

Они вводятся с 1 сентября 2021 года.

Приказом министра образования и науки РК от 25 марта 2021 года определили рекомендуемую педагогическую нагрузку и минимальную заработную плату профессорско-преподавательского состава в организациях высшего и послевузовского образования (ОВПО), передает zakon.kz.

Так, по итогам мониторинга уровня заработной платы и учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава (ППС) определена рекомендуемая педагогическая нагрузка штатных педагогов организаций высшего и послевузовского образования в объеме 1 ставки не более 680 академических часов за учебный год (в том числе самостоятельная работа обучающегося под руководством преподавателя).

При этом объем аудиторной (контактной) работы составляет не менее 50% от общего объема педагогической нагрузки.

Как отмечается, при достижении пенсионного возраста педагогическая нагрузка не должна превышать более 1 ставки.

Рекомендуемая минимальная заработная плата штатных профессоров и педагогов в разрезе должностей:

для преподавателя - 200 000 тенге;

для старшего преподавателя - 230 000 тенге;

для ассоциированного профессора - 260 000 тенге;

для профессора - 350 000 тенге;

в национальных ОВПО для профессора - 400 000 тенге.

При этом рекомендуется не уменьшать действующий размер заработной платы штатного профессорско-преподавательского состава в случае, если действующий размер заработной платы выше нормы, указанной выше.

Руководителям организаций высшего и послевузовского образования предписано обеспечить исполнение приказа с 1 сентября 2021 года.

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