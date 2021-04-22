Как зарегистрировать ИП в Казахстане

Открыть свой небольшой бизнес в виде ИП можно в течении одного дня.

Как зарегистрировать ИП, и что важно знать предпринимателю о процедуре регистрации. Об этом рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Что такое индивидуальное предпринимательство

Индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан РК, кандасов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.

Вместе с тем индивидуальную предпринимательскую деятельность на территории республики вправе осуществлять постоянно проживающие на территории РК граждане Российской Федерации, Таджикистана, Беларуси, Армении и Кыргызстана.

Индивидуальное предпринимательство осуществляется в виде личного или совместного предпринимательства.

Личное предпринимательство осуществляется одним физическим лицом самостоятельно на базе принадлежащего ему имущества.

Совместное предпринимательство осуществляется группой индивидуальных предпринимателей на базе имущества, принадлежащего им на праве общей собственности

Как зарегистрировать ИП

Для постановки на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо направляет уведомление в налоговый орган по месту нахождения. Услуга по регистрации в качестве индивидуального предпринимателя является бесплатной.

Направить уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно 2-мя способами:

электронным - через портал Электронного лицензирования РК e-license;

в явочном порядке на бумажном носителе – через центры оказания услуг органов государственных доходов либо государственную корпорацию "Правительство для граждан".

Уведомление о начале деятельности в качестве ИП также можно подать в банковских приложениях Kaspi.kz, Halyk Bank.

Налоговые органы в течение одного рабочего дня с даты получения заявления производят постановку физического лица на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя.

В уведомлении, направляемом для регистрации ИП, нужно самостоятельно выбрать один из налоговых режимов, по которому будет работать ИП.

Проверить, стали ли вы предпринимателем, можно на сайте www.kgd.gov.kz либо в мобильном приложении "e-Salyq Azamat".

Как изменить регистрационные данные уже зарегистрированному ИП

Индивидуальный предприниматель обязан представить уведомление в налоговый орган по месту нахождения не позднее десяти рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных или данных об участниках (членах) совместного предпринимательства.

Изменение регистрационных данных производится налоговым органом в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления от ИП.

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